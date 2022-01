Genoa | in arrivo un’altra pedina a centrocampo | è fatta!

(Di domenica 30 gennaio 2022) Movimenti affrettati e numerosi in casa, che vede due nuovi arrivi all’ombra della Lanterna. Il tedesco di origini afgane Nadiem Amiri, centrocampista preso dal Bayer Leverkusen, ieri ha sostenuto le visite mediche ed è ufficialmente un nuovo rinforzo rossoblù. Alexander BlessinTrattativa chiusa per Morten Frendrup del Brondby (93 partite già giocate con il club nonostante l’età) – centrocampista difensivo con ottime statistiche in campionato classe 2001. Affare da 3,5 milioni. Sul fronte uscite: il club tratta con Ivan Radovanovic la risoluzione del contratto (in scadenza a giugno). VINCENZO BONIELLO

Nuovo arrivo in casa Genoa, società che si sta muovendo molto attivamente praticamente dall'avvio di questo mercato invernale. Si tratta del centrocampista Morten Frendrup che arriva ...Un altro acquisto a centrocampo per il Genoa. Dopo l'arrivo di Amiri concretizzatosi nella giornata di ieri, i Grifoni hanno ufficializzato in questi minuti anche l'acquisto di Frendrup. Un giovane ...