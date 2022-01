Ex Cava di Strozza | Legambiente parte civile nel processo sul traffico dei rifiuti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 gennaio 2022) Bergamo. VenerdìLombardia si è costituitanelpenale sulillecito didi alcuni anni fa nell’exdi, che vede coinvolti imprenditori, dirigenti e amministratori locali della Val Imagna. Insieme all’associazione ambientalista si sono costituitila Comunità Montana Valle Imagna, il Comune di Almenno San Salvatore e il Comune di. La prossima udienza è prevista per il 24 febbraio. La vicenda è tristemente nota: l’exdel Monte Castra sarebbe stata utilizzata come discarica dispeciali nonostante l’area sia considerata di importanza primaria per la salvaguardia ambientale ...