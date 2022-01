Encanto è un grande capolavoro. E un punto di svolta per la Disney (Di domenica 30 gennaio 2022) Quando pensi che la Disney abbia sfornato tutti i capolavori possibili e immaginabili, ecco che arriva Encanto. In ordine cronologico è l’ultimo di 60 indimenticabili (soprattutto per chi ha figli e un abbonamento a Disney+) classici d’animazione, diretto da Byron Howard e Jared Bush. Un’altra perla che si aggiunge all’inestimabile tesoro di successi targati Disney. Tutto ebbe inizio con una principessa, la più bella del reame, in barba ad una regina invidiosa e cattiva, ma gnocca pure lei: Biancaneve e i sette nani, datato 1937. Dopo di lei si sono susseguiti una serie di successi planetari che hanno reso la Disney l’impero che oggi conosciamo e che quasi sempre avevano come protagoniste belle principesse in balìa degli eventi o del cattivone di turno. Ma quelle che all’inizio erano giovani donne da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Quando pensi che laabbia sfornato tutti i capolavori possibili e immaginabili, ecco che arriva. In ordine cronologico è l’ultimo di 60 indimenticabili (soprattutto per chi ha figli e un abbonamento a+) classici d’animazione, diretto da Byron Howard e Jared Bush. Un’altra perla che si aggiunge all’inestimabile tesoro di successi targati. Tutto ebbe inizio con una principessa, la più bella del reame, in barba ad una regina invidiosa e cattiva, ma gnocca pure lei: Biancaneve e i sette nani, datato 1937. Dopo di lei si sono susseguiti una serie di successi planetari che hanno reso lal’impero che oggi conosciamo e che quasi sempre avevano come protagoniste belle principesse in balìa degli eventi o del cattivone di turno. Ma quelle che all’inizio erano giovani donne da ...

