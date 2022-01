Delia e Kabir | un confronto sincero e una scelta definitiva! Ecco cos’è successo

Leggi su 361magazine

(Di domenica 30 gennaio 2022)Duran eBedi si confrontano sui dubbi relativi al comportamento di Alex Belli. La modella arriva ad una conclusione: “non ho più paura!”Duran sembra aver preso una decisione importante che potrebbe mettere in crisi Alex Belli. Nelle ultime ore, infatti, la modella sceglie di porre fine al matrimonio con l’attore, spiegando cosa ha fatto scattare il “click” della resa definitiva. In uncone Nathaly,appare serena e decisa: “non ho più paura! Ho superato quel limite sono arrivata alla consapevolezza. Domani voglio dirglielo, voglio unper potergli spiegare come stanno le cose”., il saggio di casa GF, non esclude la possibilità di un ricongiungimento ...