“Dammi il cellulare” | poi ferisce due giovani con un coltello | arrestato

Presezzo. Un sabato sera come tanti si è trasformato in un incubo per un gruppo di giovani a Presezzo, in particolare per un ragazzo di 28 e una ragazza di 24 anni, finiti entrambi in ospedale. Era da poco passata l'una di notte. Dopo avere trascorso la serata in un bar di via Vittorio Veneto, stavano tornando alle rispettive auto per rientrare a casa quando uno di loro è stato avvicinato da un 25enne di origine egiziana, con un'insolita richiesta: quella di consegnarli il cellulare. Il 28 enne si è però opposto e ne è nata una breve discussione. L'aggressore, a quel punto, avrebbe estratto dalla tasca un piccolo coltello, colpendolo di striscio all'altezza della pancia. Poi, senza alcun motivo, se la sarebbe presa con la ragazza più giovane, aggredendola alle spalle e ferendola con il coltello dietro l'orecchio.

