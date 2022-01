Chi è l'ex marito di Gemma Galgani, Francesco d'Acqui (Di domenica 30 gennaio 2022) Ecco chi è e cosa fa Francesco d'Acqui, l'ex marito di Gemma Galgani: la dama del Trono Over di Uomini e Donne con oltre 540mila followers su Instagram. L'ex marito di Gemma Galgani si chiama Francesco D'Acqui ed è un noto imprenditore, originario di Genova, divenuto famoso di recente principalmente per essere stato sposato con l'amata e discussa dama del Trono Over di Uomini e Donne che su Instagram conta oltre 540mila followers. Francesco è il figlio di un armatore di Genova ed oggi è il dirigente del Residence La Panoramica Nervi. D'Acqui è divenuto famoso negli ultimi anni per aver sposato la Galgani, anche se il matrimonio tra i due durò soltanto pochi mesi: la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022) Ecco chi è e cosa fad', l'exdi: la dama del Trono Over di Uomini e Donne con oltre 540mila followers su Instagram. L'exdisi chiamaD'ed è un noto imprenditore, originario di Genova, divenuto famoso di recente principalmente per essere stato sposato con l'amata e discussa dama del Trono Over di Uomini e Donne che su Instagram conta oltre 540mila followers.è il figlio di un armatore di Genova ed oggi è il dirigente del Residence La Panoramica Nervi. D'è divenuto famoso negli ultimi anni per aver sposato la, anche se il matrimonio tra i due durò soltanto pochi mesi: la ...

