C’è Posta per Te, Maria De Filippi lo redarguisce in studio: social scatenati (Di domenica 30 gennaio 2022) Maria De Filippi perde la pazienza a C’è Posta per Te, nessun lieto fine per la famiglia e critiche sui social. Scopriamo cosa è successo. Il sabato puntuale come un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 30 gennaio 2022)Deperde la pazienza a C’èper Te, nessun lieto fine per la famiglia e critiche sui. Scopriamo cosa è successo. Il sabato puntuale come un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Sabato 29 gennaio 2022 Lo speciale TG1 in prima serata fermo all’8.8%. Vola C’è Posta al 31.1%… - PDUmorista : È Mattarella bis, rieletto con 759 voti: “Avevo altri piani, ma non potevo sottrarmi”. E cosi si è perso C'è Posta… - ninacastelnovo : @Z1a_G1ug1a basta la prossima settimana christian a c'è posta chiama mattia - reispams : @danielezenzola è il momento di chiamare mattia a c'è posta per te, non pensi? - MangelaVilo : @iperesilienza È nello stile 'c'è posta per te', trasmissione di cui non sono mai riuscita a sopportare una puntata intera -