Brescia: (M5s): «Bene Conte, nonostante gli attacchi dall'interno»

«Con la rielezione del presidente della Repubblica in carica garantiamo continuità e stabilità istituzionale». Giuseppe Brescia, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione affari costituzionali, trae un primo bilancio della settimana di passione quirinalizia. Tutto secondo previsione, dunque? Erano questi, continuità e stabilità, gli obiettivi del Movimento 5 Stelle sin dall'inizio dei colloqui con le altre forze politiche, in sintonia con le aspettative dei cittadini. Gli italiani attendono risposte per uscire dalla crisi economica e sociale aggravata dalla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

