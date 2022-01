Australian Open, Nadal trionfa: record titoli Slam (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Rafael Nadal trionfa per la seconda volta in carriera all’Australian Open, a 13 anni di distanza dal suo primo successo. Il 35enne spagnolo, numero 5 del mondo e sesta testa di serie, sconfigge in rimonta il 25enne russo Daniil Medvedev, numero 2 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5 dopo cinque ore e 24 minuti di partita. Per Nadal si tratta del 21° titolo del Grande Slam, uno in più dei suoi grandi rivali Roger Federer e Novak Djokovic. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Rafaelper la seconda volta in carriera all’, a 13 anni di distanza dal suo primo successo. Il 35enne spagnolo, numero 5 del mondo e sesta testa di serie, sconfigge in rimonta il 25enne russo Daniil Medvedev, numero 2 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5 dopo cinque ore e 24 minuti di partita. Persi tratta del 21° titolo del Grande, uno in più dei suoi grandi rivali Roger Federer e Novak Djokovic. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

