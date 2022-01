Arriva DeadBolt il ransonware che ti cripta tutti i dati e chiede il riscatto per sbloccarli

Leggi su computermagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022) Negli ultimi giorni è stato scoperto un nuovogiudicato molto ma molto pericoloso: si chiamaed ora vi spieghiamo nel dettaglio come agisce e come difendersi., 29/1/2022 – Computermagazine.it, come scrivono su Hwupgrade.it, è un pericolo per i NAS di QNAP collegati a Internet, al punto che l’azienda ha deciso di mettere in campo delle importanti contromisure per difendere i propri utenti. “L’azienda taiwanese – fa sapere a riguardo il portale – sta infatti forzando l’aggiornamento dei dispositivi (anche se gli update automatici sono disabilitati) all’ultimo firmware disponibile per chiudere, o quantomeno mitigare, la vulnerabilità e mettere al riparo i clienti da un ransomware che sta crittografando i lorosui NAS”., ...