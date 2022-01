Aggredito un volontario della protezione civile in un hub vaccinale a Palermo 

Leggi su agi

(Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Nuova aggressione ai danni di volontari diin servizio a a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, all'interno dell'huballestito nel centro commerciale "La Torre". Non è il solito episodio, nota laregionale, innescato dal cittadino che va in escandescenze per le lunghe attese o per presunti disservizi dell'Asp. Questa volta ad agire è stata una vera e propria gang, 5 o 6 persone tra i 17 ed i 21 anni, tra l'altro ben note al personale di sorveglianza del centro commerciale per altre azioni di disturbo avvenute nei giorni precedenti stavolta ai danni di cittadini in attesasomministrazione del vaccino. A essere preso di mira è stato un40enne dell'organizzazione Città di Godrano, che con i suoi ...