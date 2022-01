Uomini e Donne, Ida dimentica Diego: pronta ad andarsene? (Di sabato 29 gennaio 2022) Uomini e Donne, una delle protagoniste più amate del trono over è senza dubbio Ida che nelle ultime settimane ha scatenato il web. Durante il suo percorso a UeD ha dovuto affrontare varie delusioni ma ora sembra aperta a nuove emozioni. Ida Platano è sicuramente una delle più amate dame di UeD. Ha condiviso vari amori con il pubblico del dating show ma purtroppo non sono mai andati a buon fine e la donna ne ha sofferto molto. Uomini e Donne, Ida e Diego-AltranotiziaSembra però che Ida abbia deciso di rimettersi in gioco e provare a combattere la delusione e l’amarezza per come sono andate le cose fino ad ora. Che cosa ha fatto la dama? Uomini e Donne, il percorso di Ida Ida è entrata nel programma Uomini e Donne ... Leggi su altranotizia (Di sabato 29 gennaio 2022), una delle protagoniste più amate del trono over è senza dubbio Ida che nelle ultime settimane ha scatenato il web. Durante il suo percorso a UeD ha dovuto affrontare varie delusioni ma ora sembra aperta a nuove emozioni. Ida Platano è sicuramente una delle più amate dame di UeD. Ha condiviso vari amori con il pubblico del dating show ma purtroppo non sono mai andati a buon fine e la donna ne ha sofferto molto., Ida e-AltranotiziaSembra però che Ida abbia deciso di rimettersi in gioco e provare a combattere la delusione e l’amarezza per come sono andate le cose fino ad ora. Che cosa ha fatto la dama?, il percorso di Ida Ida è entrata nel programma...

