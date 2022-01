“Una bottiglia nel c***”. Barù senza freni, il retroscena ‘choc’ sulla concorrente gela il GF Vip (Di sabato 29 gennaio 2022) Federica Calemme è l’eliminata della puntata del GF Vip 6 di venerdì 28 gennaio. Al televoto è stata battuta da Barù Gaetani e Nathaly Caldonazzo. Una parte della puntata è stata dedicata al malumore di Barù che è finito in nomination. Infatti sono state alcune donne della Casa a fare il suo nome durante la puntata precedente a causa della sua reticenza a lasciarsi andare con Jessica Hailé Selassié. Anche Lulù Selassié durante le nomination palesi ha nominato Barù consigliando al concorrente: “Se ti piace Jessica diglielo!”, mentre per altre persone in studio, come Sonia Bruganelli, il concorrente potrebbe avere degli sviluppi interessanti con Soleil Sorge, dopo che l’influencer ha ufficialmente dichiarato di voler rimanere fuori dalla relazione di Alex Belli e Delia Duran. In puntata Alfonso ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Federica Calemme è l’eliminata della puntata del GF Vip 6 di venerdì 28 gennaio. Al televoto è stata battuta daGaetani e Nathaly Caldonazzo. Una parte della puntata è stata dedicata al malumore diche è finito in nomination. Infatti sono state alcune donne della Casa a fare il suo nome durante la puntata precedente a causa della sua reticenza a lasciarsi andare con Jessica Hailé Selassié. Anche Lulù Selassié durante le nomination palesi ha nominatoconsigliando al: “Se ti piace Jessica diglielo!”, mentre per altre persone in studio, come Sonia Bruganelli, ilpotrebbe avere degli sviluppi interessanti con Soleil Sorge, dopo che l’influencer ha ufficialmente dichiarato di voler rimanere fuori dalla relazione di Alex Belli e Delia Duran. In puntata Alfonso ...

