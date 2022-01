Traffico Roma del 29-01-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneè scorrevole questo sabato mattina sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramoscorrevole in queste ore anche in città anche se la polizia locale signora un incidente in Viale Castro Pretorio in corrispondenza di via San Martino della Battaglia altro incidente nel quartiere Don Bosco in via dei Salesiani l’altezza di via Statilio Ottato Sul fronte dei trasporti le stazioni di spagna e Flaminio Piazza del Popolo fino a tutto il 30 gennaio in casa di assembramento possibile chiusura su disposizione della Questura dipossibili cancellazioni inoltre di corse sulla-viterbo alla stazione per dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto ...