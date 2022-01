Quirinale, ottava votazione. Mattarella cambia idea: “Se serve, ci sono” (DIRETTA) (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine nessuno ha mantenuto la parola. Neppure Sergio Mattarella, che dopo aver fatto gli scatoloni, dopo aver firmato il contratto di affitto della nuova casa romana, dopo aver detto che sarebbe stato il suo ultimo discorso di Capodanno, la sua ultima riunione eccetera eccetera, alla fine ha fatto dietrofront. Dopo l’accordo dei leader di maggioranza, guidati dalle telefonate di Mario Draghi, i capigruppo di Camera e Senato sono andati al Quirinale, insieme ai presidenti delle Regioni, per chiedere al Capo dello Stato di togliere le castagne dal fuoco. Non ha ancora parlato ufficialmente, il neo presidente. Ma a riportare il suo pensiero sono stai gli stessi capigruppo. “Il Presidente Mattarella seguirà i lavori. Ha preso atto che c’è da parte dei gruppi della maggioranza di governo, e credo ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine nessuno ha mantenuto la parola. Neppure Sergio, che dopo aver fatto gli scatoloni, dopo aver firmato il contratto di affitto della nuova casa romana, dopo aver detto che sarebbe stato il suo ultimo discorso di Capodanno, la sua ultima riunione eccetera eccetera, alla fine ha fatto dietrofront. Dopo l’accordo dei leader di maggioranza, guidati dalle telefonate di Mario Draghi, i capigruppo di Camera e Senatoandati al, insieme ai presidenti delle Regioni, per chiedere al Capo dello Stato di togliere le castagne dal fuoco. Non ha ancora parlato ufficialmente, il neo presidente. Ma a riportare il suo pensierostai gli stessi capigruppo. “Il Presidenteseguirà i lavori. Ha preso atto che c’è da parte dei gruppi della maggioranza di governo, e credo ...

Advertising

TgLa7 : #Quirinale Partiti in ordine sparso: Forza Italia si astiene; Pd, Lega e FdI saltano la prima chiama, così come i g… - manu_etoile : RT @GeMa7799: Mattarella 'ha dato la sua disponibilità' a restare al Quirinale per altri sette anni. Un consenso formale, consegnato ai cap… - BBilanShit : RT @DomaniGiornale: Iniziata l'ottava votazione per #Quirinale2022: nel giro di circa cinque ore Sergio Mattarella sarà rieletto presidente… - serenel14278447 : L’ottava votazione in diretta con le firme e gli inviati del Corriere - GeMa7799 : Mattarella 'ha dato la sua disponibilità' a restare al Quirinale per altri sette anni. Un consenso formale, consegn… -