Quirinale | Letta ringrazia Mattarella “per la scelta di generosità verso l’Italia”

ROMA – "Voglio esprimere un grandissimo ringraziamento al presidente Mattarella per la scelta di generosità nei confronti del Paese, che è oggi fondamentale, importante, necessaria. Credo che sia una bella giornata per l'Italia e una giornata importante per la politica italiana. Non perché ha risolto i problemi, ma perché la politica italiana oggi è più consapevole dei suoi problemi e forse può cominciare a tentare di risolverli". Lo ha affermato in conferenza stampa il segretario del Pd, Enrico Letta, aggiungendo: "La politica italiana è bloccata, il nostro Paese ha bisogno di entrare in una fase nuova". Per quanto riguarda l'esecutivo, Letta ha spiegato che il Pd non chiede un rimpasto di governo, anzi l'esperienza spinge a "lasciar perdere", ma tocca a Mario Draghi ...

