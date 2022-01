Quirinale 2022, Mattarella presidente: arbitro al servizio delle istituzioni (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – 31 gennaio 2015-29 gennaio 2022. A quarantotto ore dallo scoccare del settimo anniversario della prima elezione, dopo aver chiuso gli scatoloni al Quirinale, avviato il trasloco immortalato dai fotografi nella sua nuova residenza romana nel quartiere Pinciano, Sergio Mattarella riceve dal Parlamento l’investitura per il secondo mandato che, prima di lui, aveva già sperimentato Giorgio Napolitano nel 2013. Sette, come gli anni trascorsi al Colle e sette come quelli che lo attendono all’alba del nuovo mandato, è del resto un numero che ricorre nella carriera politica di Mattarella. Sette infatti sono state le legislature collezionate a partire dal luglio 1983 fino all’aprile del 2008, prima nella Dc e nel Ppi, in seguito nella Margherita e infine nel gruppo del Pd. Nato a Palermo il 23 luglio 1941, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – 31 gennaio 2015-29 gennaio. A quarantotto ore dallo scoccare del settimo anniversario della prima elezione, dopo aver chiuso gli scatoloni al, avviato il trasloco immortalato dai fotografi nella sua nuova residenza romana nel quartiere Pinciano, Sergioriceve dal Parlamento l’investitura per il secondo mandato che, prima di lui, aveva già sperimentato Giorgio Napolitano nel 2013. Sette, come gli anni trascorsi al Colle e sette come quelli che lo attendono all’alba del nuovo mandato, è del resto un numero che ricorre nella carriera politica di. Sette infatti sono state le legislature collezionate a partire dal luglio 1983 fino all’aprile del 2008, prima nella Dc e nel Ppi, in seguito nella Margherita e infine nel gruppo del Pd. Nato a Palermo il 23 luglio 1941, ...

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - geotritone : @delsa18 costo del Quirinale, daI bilancio preventivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica: 2022 224.000.000 euro - ho_la_nausea : Da oggi per farvi capire quanto sono scocciata dirò che mi sento come #Mattarella il 29 gennaio 2022. #Quirinale #PresidenzaDellaRepubblica -