Mattarella, dovere non sottrarmi prevale su attese personali (Di sabato 29 gennaio 2022) "Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e prospettive personali differenti". Lo dice il presidente della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) "Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devonore su altre considerazioni e prospettivedifferenti". Lo dice il presidente della ...

davidefaraone : Ufficiale. Sergio #Mattarella è il tredicesimo Presidente della Repubblica. Il nostro applauso è ben poca cosa r… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Berlusconi scrive in una nota che l'unità 'è un dovere' e 'oggi si può ritrovare soltanto into… - Salvo_dallavita : Mattarella ha parlato di: Senso di responsabilità,Dovere Impegno, di rispetto per la decisione del parlamento nonos… - Robicedda : Il ritrovato senso dell'onore, in un'Italia disonorata. Ottemperanza al dovere, temperanza di spirito. 'GIOVANE'… - Gabriel01740032 : @Agenzia_Ansa Mattarella un grande signore vige al dovere grazie per questo -