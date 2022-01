La Juve stringe per Zakaria, offerta al Borussia (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo Dusan Vlahovic la Juventus sta stringendo per Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach il prossimo 30 giugno, è l'obiettivo numero uno del club bianconero, che nelle ultime ore ha fatto un'offerta alla società tedesca per anticipare l'arrivo del giocatore.Il Borussia Moenchengladbach, per cedere subito il classe '96, chiede una cifra che si aggira intorno ai 7/8 milioni. La Juventus, in ogni caso, per concludere l'operazione aspetta che esca un centrocampista e l'indiziato numero uno in questo senso è Rodrigo Bentancur, Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo Dusan Vlahovic lantus stando per Denis. Il centrocampista svizzero, in scadenza di contratto con ilMoenchengladbach il prossimo 30 giugno, è l'obiettivo numero uno del club bianconero, che nelle ultime ore ha fatto un'alla società tedesca per anticipare l'arrivo del giocatore.IlMoenchengladbach, per cedere subito il classe '96, chiede una cifra che si aggira intorno ai 7/8 milioni. Lantus, in ogni caso, per concludere l'operazione aspetta che esca un centrocampista e l'indiziato numero uno in questo senso è Rodrigo Bentancur,

Advertising

ssjuvestabiaspa : La S.S. Juve Stabia si stringe nel dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico allena… - InsiderJuventi1 : ??Come già anticipatovi con tweet del 20 Gennaio, la #Juve considera ancora aperta la trattativa con #Zakaria. Si p… - junews24com : Morata Barcellona: altra fumata nera. Si stringe il cerchio per il suo futuro - junews24com : Morata Barcellona: altra fumata nera. Si stringe il cerchio per il suo futuro - - infoitsport : “Il tempo stringe…”: Juve, l’annuncio gela i piani di mercato -