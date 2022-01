(Di sabato 29 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Jasmin, ex calciatore di, Atalanta e Parma, circa i sacrifici fatti per realizzare il suo sogno

Advertising

Mediagol : Kurtic: “Dalla fabbrica al Palermo. Ilicic e Dybala due fenomeni”. E su Zamparini… - GoalItalia : 'Mi alzavo alle 5.30, stavo lì fino alle 14, poi pranzo e gli allenamenti': dalla fabbrica al Palermo in due mesi ??… - ILOVEPACALCIO : L'ex rosa Kurtic re di Grecia: «Io dalla fabbrica al calcio. Così trascino il Paok» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Kurtic Dalla

Goal.com

Dopo l'approdo in Emilia degli esterni Rispoli e Costa, è il turno di un innesto a centrocampo, parte del campocoperta corta dopo le partenze estive di Kucka,, Brugman ed Hernani. Il ......parte del campo troviamo proprio la formazione allenata da Matja Kek che arriva invece... A centrocampo la cerniera formata da Lovric, Stulac,e Zajc, alle spalle della coppia offensiva ...Il centrocampista sloveno racconta un aneddoto su Dybala: "Segna un goal assurdo, io e Ilicic ci guardiamo stupiti: ‘Questo è di un altro pianeta'".Vota! Un centrocampista per Iachini: dal Genoa arriva Francesco Cassata. Piano piano arrivano i rinforzi in casa Parma Calcio. Dopo l’approdo in Emilia degli esterni Rispoli e C ...