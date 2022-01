Inter | Vieri | “Gosens colpo magistrale Tra un mese sfonda la fascia”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Christian, nel corso dell’ultimo live della Bobo TV, ha commentato l’arrivo di Robintra le fila dell’: “L’ha fatto il più belche poteva fare:è il più forte in Europa in quel ruolo. Quello fa gol, assist: ha fatto un, sembrava andasse al Newcastle. Tra unquestola, quando gioca lui lo stadio tutto in piedi.incredibile”. SportFace.

- Un complimento sentito e una notizia. Antonio Cassano parla dia lungo nel suo consueto intervento via twitch alla Bobo - tv dell'amico. Per FantAntonio l'acquisto di Gosens è da primissima fascia ma va 'completato' con una conferma importante che ...Proprio su questa barca nel 2000 ha convinto Boboa firmare per la Lazio. È un grande ... La prima importante panchina avviene alla guida dell'dove in quattro anni conquista tre Scudetti (...Christian Vieri, nel corso dell'ultimo live della Bobo TV, ha commentato l'arrivo di Robin Gosens tra le fila dell'Inter.L'ex difensore e l'ex fantasista nerazzurri si complimentano con la dirigenza per il colpo Gosens. Ma il croato resta fondamentale ...