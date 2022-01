Il "sacrificio" di Mattarella, il fallimento della politica (Di sabato 29 gennaio 2022) "Quieta non movere", secondo la più raffinata cultura governativa. La rappresentazione indecente della politica italiana, gestita da apprendisti stregoni, ha portato alla soluzione più ovvia e meno conflittuale,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 29 gennaio 2022) "Quieta non movere", secondo la più raffinata cultura governativa. La rappresentazione indecenteitaliana, gestita da apprendisti stregoni, ha portato alla soluzione più ovvia e meno conflittuale,...

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Stamattina sentendo l'aria ho detto piuttosto che andare avanti così chiudiamola qua e chiediamo il sacri… - ricmaggiolo : Dire 'Sì' per #Mattarella non sarebbe solo un sacrificio personale. Vorrebbe dire passare alla storia come quello c… - massaisonia5 : RT @BorsariLorena: @rtl1025 Mi spiace molto che #Mattarella sia messo alle strette da una politica inconcludente e incapace . Sara' solo gr… - psichedelia95 : Salvini chiede a Mattarella il sacrificio. Effettivamente questi sono i nostri Hunger Games. #PresidenteDellaRepubblica #Quirinale22 - Fedenaoki : RT @BorsariLorena: @rtl1025 Mi spiace molto che #Mattarella sia messo alle strette da una politica inconcludente e incapace . Sara' solo gr… -