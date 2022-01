Il Napoli pesca dal Sassuolo per il dopo-Insigne: due nomi sulla lista di Giuntoli (Di sabato 29 gennaio 2022) A due giorni dalla fine del calciomercato invernale, il Napoli inizia a pensare già al futuro. Il mercato estivo, infatti, sarà sicuramente più ricco di colpi rispetto a questo di gennaio: il ds Giuntoli dovrà intervenire in diversi reparti per aggiustare la rosa. Un giocatore su tutti che dovrà essere sostituto sarà sicuramente il capitano Lorenzo Insigne, già sicuro di un suo addio a giugno, direzione Toronto. Giacomo Raspadori L’obiettivo principale di Cristiano Giuntoli, quindi, sembra essere chiaro: bisogna regalare a mister Spalletti un giocatore in grado di poter sostituire il capitano azzurro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre a confermare l’interesse del Napoli nei confronti di Nedim Bajrami dell’Empoli, svela anche il profilo di altri due giocatori attenzionati dall’ex ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) A due giorni dalla fine del calciomercato invernale, ilinizia a pensare già al futuro. Il mercato estivo, infatti, sarà sicuramente più ricco di colpi rispetto a questo di gennaio: il dsdovrà intervenire in diversi reparti per aggiustare la rosa. Un giocatore su tutti che dovrà essere sostituto sarà sicuramente il capitano Lorenzo, già sicuro di un suo addio a giugno, direzione Toronto. Giacomo Raspadori L’obiettivo principale di Cristiano, quindi, sembra essere chiaro: bisogna regalare a mister Spalletti un giocatore in grado di poter sostituire il capitano azzurro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre a confermare l’interesse delnei confronti di Nedim Bajrami dell’Empoli, svela anche il profilo di altri due giocatori attenzionati dall’ex ...

