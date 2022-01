Elezioni Quirinale, i talk di Gruber e Floris conquistano il pubblico (Di sabato 29 gennaio 2022) ... alternando l'attenzione al Colle a quella, ormai consueta tanto per i tg quanto per i talk, per l'... nell'access prime time di La7. Il rituale appuntamento col punto di Lilli Gruber ha sfiorato i due ... Leggi su corriere (Di sabato 29 gennaio 2022) ... alternando l'attenzione al Colle a quella, ormai consueta tanto per i tg quanto per i, per l'... nell'access prime time di La7. Il rituale appuntamento col punto di Lilliha sfiorato i due ...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - isabellarauti : #Tg1 @FratellidItalia non asseconda l'ipotesi #Mattarella. Stupirebbe che accettasse dopo aver detto tante volte no… - La7tv : #Propagandalive 'Speciale Elezioni Quirinale' - lunedì #31gennaio dalle 21.15 L'annuncio di @zdizoro durante la… - achene_paolo : RT @gervasoni1968: Io credo che alle prossime elezioni i capi bastone debbano candidare meno possibili di parlamentari uscenti e che gli el… - minguzzi : La mancata elezione di #Draghi al #Quirinale non apre la porta ad una candidatura Draghi alle prossime elezioni? Co… -