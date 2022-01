Confai Bergamo | la difficile congiuntura del comparto suinicolo bergamasco

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 29 gennaio 2022) “L’emergenza della peste suina richiede una crescente attenzione da parte delle istituzioni e un costante coordinamento tra governo e Regioni al fine di scongiurare la prospettiva di danni economici irreparabili per la filiera zootecnica e agroalimentare. Le misure approvate nei giorni scorsi nel quadro del decreto Sostegni Ter vanno nella direzione di fissare alcuni argini per salvaguardare undi per sé già esposto alle frequenti fluttuazioni dei mercati domestici e internazionali”: è quanto afferma Leonardo Bolis, presidente diLombardia, commentando i provvedimenti recentemente adottati dal ministero delle Politiche Agricole, che ha istituito un fondo di 50 milioni di euro da suddividere tra interventi strutturali e futuri indennizzi. La peste suina, lo ricordiamo, benché non sia ...