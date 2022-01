Come un anno fa la politica si arrende e si aggrappa a Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine nulla è cambiato. Sergio Mattarella resta al Quirinale. Al termine di una delle settimane più imbarazzanti per la storia della politica italiana i partiti, i loro segretari, si arrendono e con in capo chino sono corsi al Quirinale per chiedere un ulteriore sforzo ad un uomo che, più volte, aveva chiesto di essere liberato dal suo incarico. La politica così china ancora il capo. Esattamente Come 12 anni fa quando tenne il paese sospeso (in uno dei periodi più bui della storia, in piena pandemia, con la campagna vaccinale agli inizi e l’economia in ginocchio) alla ricerca di un nuovo governo senza riuscirci. Allora Mattarella mise tutti dietro la lavagna, in castigo, chiamò il super professore (Mario Draghi) a cui affidò l’esecutivo e la nazione con un solo avvertimento ai vari partiti: «adesso ... Leggi su panorama (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine nulla è cambiato. Sergioresta al Quirinale. Al termine di una delle settimane più imbarazzanti per la storia dellaitaliana i partiti, i loro segretari, si arrendono e con in capo chino sono corsi al Quirinale per chiedere un ulteriore sforzo ad un uomo che, più volte, aveva chiesto di essere liberato dal suo incarico. Lacosì china ancora il capo. Esattamente12 anni fa quando tenne il paese sospeso (in uno dei periodi più bui della storia, in piena pandemia, con la campagna vaccinale agli inizi e l’economia in ginocchio) alla ricerca di un nuovo governo senza riuscirci. Alloramise tutti dietro la lavagna, in castigo, chiamò il super professore (Mario Draghi) a cui affidò l’esecutivo e la nazione con un solo avvertimento ai vari partiti: «adesso ...

