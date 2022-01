Charlene di Monaco, preoccupazione per l’eccessivo dimagrimento: condizioni sempre più precarie (Di sabato 29 gennaio 2022) Nuove indiscrezioni sullo stato di salute della Principessa di Monaco, Charlene, preoccupano il Principato. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Charlene di Monaco è una ex nuotatrice e modella originaria del Sudafrica. Ha sposato il Principe Alberto di Monaco acquisendo una carica reale. Dal matrimonio avvenuto nel 2011 sono nati due gemelli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Principessa Charlene di Monaco – Foto presa dal profilo ufficiale di InstagramDa un bel po’ di tempo le sue condizioni di salute destano preoccupazione per i sudditi. La Corona sta cercando di sedare i rumors che vorrebbero la Principessa in preda alla depressione. Fatto sta che ha trascorso molto tempo nel 2021 in Sudafrica, nel ... Leggi su topicnews (Di sabato 29 gennaio 2022) Nuove indiscrezioni sullo stato di salute della Principessa di, preoccupano il Principato. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore.diè una ex nuotatrice e modella originaria del Sudafrica. Ha sposato il Principe Alberto diacquisendo una carica reale. Dal matrimonio avvenuto nel 2011 sono nati due gemelli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Principessadi– Foto presa dal profilo ufficiale di InstagramDa un bel po’ di tempo le suedi salute destanoper i sudditi. La Corona sta cercando di sedare i rumors che vorrebbero la Principessa in preda alla depressione. Fatto sta che ha trascorso molto tempo nel 2021 in Sudafrica, nel ...

