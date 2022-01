Cesare Cremonini, cresce la grande attesa e l’emozione: “Da qui si vede tutta l’Italia” (Di sabato 29 gennaio 2022) Il cantautore bolognese non sta più nella pelle, il grande momento si avvicina portando fantastiche emozioni. Cesare Cremonini è un noto cantautore, attore e scrittore, che in molti ricorderanno per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 29 gennaio 2022) Il cantautore bolognese non sta più nella pelle, ilmomento si avvicina portando fantastiche emozioni.è un noto cantautore, attore e scrittore, che in molti ricorderanno per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

guastellae : RT @MeLaLeggi: 'Lui, garofano rosso e parole Una vecchia Cabriolet Lei, vestita come la Rogers Fulmini e saette lassù Nel cielo blu, il lor… - Adriano51163 : RT @MeLaLeggi: 'Lui, garofano rosso e parole Una vecchia Cabriolet Lei, vestita come la Rogers Fulmini e saette lassù Nel cielo blu, il lor… - gighea : RT @MeLaLeggi: 'Lui, garofano rosso e parole Una vecchia Cabriolet Lei, vestita come la Rogers Fulmini e saette lassù Nel cielo blu, il lor… - Alice70A : RT @MeLaLeggi: 'Lui, garofano rosso e parole Una vecchia Cabriolet Lei, vestita come la Rogers Fulmini e saette lassù Nel cielo blu, il lor… - semprelibri : RT @MeLaLeggi: 'Lui, garofano rosso e parole Una vecchia Cabriolet Lei, vestita come la Rogers Fulmini e saette lassù Nel cielo blu, il lor… -