Calciomercato Empoli, ufficiale l’arrivo di Verre dalla Sampdoria! (Di sabato 29 gennaio 2022) La Sampdoria ha ufficializzato la cessione di Valerio Verre in prestito all’Empoli, con cui si sta discutendo anche per Nicola Murru, laterale basso sinistro che potrebbe rilevare Marchizza, finito ai box per un grave infortunio al ginocchio. Valerio Verre EmpoliPer Verre intanto visite mediche in giornata. In questo tourbillon di scambi, prestiti ed acquisti, la Sampdoria è sicuramente una delle squadre che più si è mossa. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) La Sampdoria ha ufficializzato la cessione di Valerioin prestito all’, con cui si sta discutendo anche per Nicola Murru, laterale basso sinistro che potrebbe rilevare Marchizza, finito ai box per un grave infortunio al ginocchio. ValerioPerintanto visite mediche in giornata. In questo tourbillon di scambi, prestiti ed acquisti, la Sampdoria è sicuramente una delle squadre che più si è mossa. VINCENZO BONIELLO

