Buone notizie nel Lazio: in calo ricoveri, decessi e casi. D’Amato: ‘La strada è quella giusta’ (Di sabato 29 gennaio 2022) Buone notizie nel Lazio, dopo settimane, e finalmente dati incoraggianti. Su un totale di 101.888 tamponi, infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.201 nuovi casi positivi (-462 rispetto a ieri). Sono 14 i decessi, 2.122 i ricoverati e 204 le terapie intensive occupate. Ancora tanti, e per fortuna, i guariti: 10.148 nelle ultime ore. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11%. I casi a Roma città – ha spiegato D’Amato – sono a quota 6.386. Oggi in calo casi, decessi e ricoveri. Sono segnali incoraggianti perché siamo sulla strada giusta’. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl – Asl Roma 1: sono 2.273 i nuovi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022)nel, dopo settimane, e finalmente dati incoraggianti. Su un totale di 101.888 tamponi, infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.201 nuovipositivi (-462 rispetto a ieri). Sono 14 i, 2.122 i ricoverati e 204 le terapie intensive occupate. Ancora tanti, e per fortuna, i guariti: 10.148 nelle ultime ore. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11%. Ia Roma città – ha spiegato– sono a quota 6.386. Oggi in. Sono segnali incoraggianti perché siamo sulla. Coronavirus nel: il bollettino delle Asl – Asl Roma 1: sono 2.273 i nuovi ...

