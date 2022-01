Arriva il comunicato del Napoli: duro attacco ai media! (Di sabato 29 gennaio 2022) Napoli e i media ancora una volta contro. Dopo il lunghissimo silenzio stampa della scorsa stagione la società partenopea si schiera ancora una volta contro le informazioni, a suo dire false, che girano attorno alla squadra. Spalletti-Napoli Al centro delle polemiche le recenti notizie che ruotavano attorno alla conferma di Luciano Spalletti, attuale tecnico del club. Questo il comunicato ufficiale della società: “Il Calcio Napoli contesta un certo giornalismo disinformato e approssimativo, che afferma “BISOGNA CONFERMARE SPALLETTI”. Ci troviamo di fronte a un tentativo di destabilizzare la squadra, la società o la tifoseria? Informiamo questi creatori di disinformazione che la SSCN ha un contratto con Luciano Spalletti che lega l’allenatore alla società fino a giugno 2024. Non c’è bisogno di confermare ... Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022)e i media ancora una volta contro. Dopo il lunghissimo silenzio stampa della scorsa stagione la società partenopea si schiera ancora una volta contro le informazioni, a suo dire false, che girano attorno alla squadra. Spalletti-Al centro delle polemiche le recenti notizie che ruotavano attorno alla conferma di Luciano Spalletti, attuale tecnico del club. Questo ilufficiale della società: “Il Calciocontesta un certo giornalismo disinformato e approssimativo, che afferma “BISOGNA CONFERMARE SPALLETTI”. Ci troviamo di fronte a un tentativo di destabilizzare la squadra, la società o la tifoseria? Informiamo questi creatori di disinformazione che la SSCN ha un contratto con Luciano Spalletti che lega l’allenatore alla società fino a giugno 2024. Non c’è bisogno di confermare ...

Advertising

SassuoloUS : #Calciomercato: nuovo acquisto in casa Sassuolo, dalla Roma arriva l'attaccante Riccardo #Ciervo! Benvenuto in ner… - calciomercatoit : #Salernitana, UFFICIALE: arriva #Fazio in retroguardia, confermate le anticipazioni di - araihcjaja : @AUGUSTSH00KY Si si, finché non arriva un comunicato della big hit prendo anche io tutto con le pinze! Non ci rimane che attendere ?? - CalcioNews24 : La #Fiorentina sostituisce subito #Vlahovic, ecco #Cabral - imepicbrozo77 : RT @FcInterNewsit: ??#Sensi alla #Sampdoria: arriva anche il comunicato dell’#Inter ???????? -