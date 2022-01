Allumiere | morto ad Amsterdam un ingegnere da anni residente in Olanda

Advertising

Corriere : Trovato morto ad Amsterdam un ingegnere italiano di 43 anni - vickybella2 : Ciao Paolo - franser_real : Italiano trovato morto ad Amsterdam - messveneto : Giallo sull’ingegnere italiano morto in Olanda, i familiari: 'Era tranquillo': Paolo Moroni, 43 anni originario di… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Trovato morto ad Amsterdam un ingegnere italiano di 43 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Allumiere morto

Roma " Mistero ad Amsterdam per la morte di un ingegnere informatico italiano. Originario di(Roma), Paolo Moroni, 42 anni, è stato trovatoad Amsterdam dove lavorava da alcuni anni. La morte, secondo quanto si apprende, risalirebbe al 27 gennaio e la Farnesina ha ...Paolo Moroni, cittadino italiano di 42 anni è stato ritrovatonella città olandese, in cui ormai da molto tempo risiedeva per motivi di lavoro. Era originario di, un comune della ...Paolo Moroni, 43, ingegnere, è stato trovato morto nei giorni scorsi nella sua abitazione di Amsterdam. Ad avvertire la famiglia dell'uomo, originario di Allumiere, in provincia ...Ad avvertire la famiglia dell'uomo è stata la Farnesina, che sta seguendo la vicenda attraverso l'ambasciata italiana all'Aja. Sulle circostanze della morte di Moroni indaga la p ...