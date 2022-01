Accordo partiti per Mattarella bis, anche Draghi ha mediato. Fdi di traverso (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine, dopo sei giorni e sette votazioni andate a vuoto, si torna al punto di partenza: Sergio Mattarella. E' questa la strada scelta dai partiti (anche con la mediazione di Mario Draghi) per trovare una soluzione allo stallo sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica. A fine mattinata le forze della maggioranza hanno stretto l'Accordo per la conferma del capo dello Stato. "E' la soluzione più semplice: Mattarella resta al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. In un momento di emergenza, è meglio evitare cambiamenti", sottolinea un parlamentare Pd.Il percorso per arrivare alla richiesta di un "bis" ha visto nei giorni scorsi una progressione dei consensi in Aula, fino ai 336 "Mattarella" scanditi ieri nello spoglio dal presidente della ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine, dopo sei giorni e sette votazioni andate a vuoto, si torna al punto di partenza: Sergio. E' questa la strada scelta daicon la mediazione di Mario) per trovare una soluzione allo stallo sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica. A fine mattinata le forze della maggioranza hanno stretto l'per la conferma del capo dello Stato. "E' la soluzione più semplice:resta al Quirinale ea Palazzo Chigi. In un momento di emergenza, è meglio evitare cambiamenti", sottolinea un parlamentare Pd.Il percorso per arrivare alla richiesta di un "bis" ha visto nei giorni scorsi una progressione dei consensi in Aula, fino ai 336 "" scanditi ieri nello spoglio dal presidente della ...

Advertising

Piu_Europa : #Quirinale: #PiuEuropa e @Azione_it non parteciperanno al rito della scheda bianca, un tatticismo per coprire il fa… - fattoquotidiano : Quirinale, Peter Gomez su La7: “I partiti stanno parlando di un nome coperto che mette d’accordo tutti. È quello di… - frafuxa : RT @ilpost: Per chi arriva solo ora: dopo lunghissime e infruttuose trattative i partiti della maggioranza che sostengono il governo di Mar… - AnnaMolinaro9 : alla fine il riducolo bluff dei partiti è venuto fuori anche prima del partito. La classe politica 'raggiunto un a… - Alez1919 : @beppe_grillo deve smetterla con questo protagonismo,è controproducente.Non può entrare nel merito riguardo l'elezi… -