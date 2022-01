Volley, Valentina Diouf lascia Perugia: “Non voglio vivere dove non sto bene”. L’opposto giocherà in Polonia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Valentina Diouf ha lasciato Perugia a metà della stagione. L’opposto, tornata in Italia per questa annata agonistica dopo tante esperienze all’estero, non è più una giocatrice del club umbro e ha spiegato le ragioni del suo addio attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Contestualmente è arrivata la comunicazione ufficiale che l’attaccante, sempre distintasi dall’alto dei suoi 202 centimetri, si è accasata al LKS Commercecon Lodz, formazione del massimo campionato polacco (la Tauron Liga, dove occupa attualmente il quinto posto in classifica generale). Volley, Serie A1 femminile: rescisso il contratto di Valentina Diouf con Perugia. Il club: “lascia la squadra in emergenza” Queste le ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022)hatoa metà della stagione., tornata in Italia per questa annata agonistica dopo tante esperienze all’estero, non è più una giocatrice del club umbro e ha spiegato le ragioni del suo addio attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Contestualmente è arrivata la comunicazione ufficiale che l’attaccante, sempre distintasi dall’alto dei suoi 202 centimetri, si è accasata al LKS Commercecon Lodz, formazione del massimo campionato polacco (la Tauron Liga,occupa attualmente il quinto posto in classifica generale)., Serie A1 femminile: rescisso il contratto dicon. Il club: “la squadra in emergenza” Queste le ...

