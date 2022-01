Si ribella a matrimonio combinato | indagati genitori a Roma

Advertising

... lui di 44 anni e lei 40enne, entrambi cittadini del Bangladesh, indagati per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata induzione o costrizione al. In base a quanto ricostruito dagli ......indagati per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata induzione o costrizione al. ... Costretta alle nozze, 14enne del Bangladesh siLa denuncia era arrivata lo scorso 13 ...Era tutto pronto per il matrimonio, ma la futura sposa ha detto "no". Tutto normale fin qui, se non fosse che la protagonista è una 14enne e che le nozze erano state combinate ...Nel novembre scorso una ragazzina di 14 anni aveva denunciato i familiari per le vessazioni, sia fisiche che piscologiche, che subiva perché si ribellava al rispetto delle rigide regole della religion ...