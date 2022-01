Serena Mollicone, il Ris: “Tracce di legno sul nastro adesivo che le avvolgeva il capo. Sono compatibili con la porta della caserma di Arce” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sul nastro adesivo che avvolgeva il capo di Serena Mollicone quando venne ritrovato il suo cadavere c’erano Tracce di legno compatibile con quello della porta dell’alloggio della caserma di Arce. È il dato fornito dai carabinieri del Ris negli accertamenti tecnici illustrati oggi nel processo a carico del maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ex comandante della stazione di Arce, la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale e l’appuntato Francesco Suprano. I Mottola e Quatrale Sono accusati di concorso in omicidio e Suprano di favoreggiamento. Stando all’analisi degli specialisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sulcheildiquando venne ritrovato il suo cadavere c’eranodicompatibile con quellodell’alloggiodi. È il dato fornito dai carabinieri del Ris negli accertamenti tecnici illustrati oggi nel processo a carico del maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ex comandantestazione di, la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale e l’appuntato Francesco Suprano. I Mottola e Quatraleaccusati di concorso in omicidio e Suprano di favoreggiamento. Stando all’analisi degli specialisti ...

