Regole Quarantena, Costa Chiarisce: Presto Arriverà La Circolare (Di venerdì 28 gennaio 2022) Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, Chiarisce in merito alle nuove Regole della Quarantena a scuola. Si attende una Circolare che Arriverà a breve: “per il ritorno in classe di guariti ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 28 gennaio 2022) Andrea, sottosegretario alla Salute,in merito alle nuovedellaa scuola. Si attende unachea breve: “per il ritorno in classe di guariti ...

Advertising

News24_it : Nuove regole quarantena, che cos’è l’auto sorveglianza e come si applica a scuola - Orizzonte Scuola - infoitinterno : Nuove regole quarantena, positivi asintomatici resteranno in Dad. Novità in arrivo per la scuola. Lunedì Cdm alle 15 - infoitinterno : Green pass, quarantena, tamponi: ecco come cambieranno le regole per convivere con il virus - orizzontescuola : Nuove regole quarantena, che cos’è l’auto sorveglianza e come si applica a scuola - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Domani,31 gennaio scade l'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto, adottato per contenere i contagi provocati… -