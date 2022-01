Quirinale, Renzi: «Spero si chiuda oggi, ma mi sembra difficile. Non escludo Mattarella bis» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dal blitz sulla Casellati del centrodestra all'ipotesi Draghi fino al Mattarella bis. Nella quinta giornata di voto per le elezioni del presidente della Repubblica proseguono le trattative.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dal blitz sulla Casellati del centrodestra all'ipotesi Draghi fino albis. Nella quinta giornata di voto per le elezioni del presidente della Repubblica proseguono le trattative....

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi Quinto scrutinio per il Quirinale, il centrodestra voterà Casellati Matteo Renzi ha detto a Radio Leopolda: 'Vediamo se oggi si chiude' la partita per il Quirinale, 'ma ho l'impressione che non sarà così facile'. 09:43 Cesa conferma: il centrodestra voterà Casellati '...

Quirinale, fumata nera anche alla quarta votazione | Centrodestra: "Oggi votiamo un nome", l'ipotesi Casellati ...di Italia Viva venerdì alle 9 Matteo Renzi ha convocato i grandi elettori di Italia Viva per domattina alle 9. Il leader del partito farà il punto a poche ore dalla quinta votazione per il Quirinale. ...

Quirinale, dal Pd no a Casellati e Frattini. Renzi: “Show indecoroso, sembra X-Factor” Sky Tg24 Quirinale, centrodestra verso Casellati Quinta votazione per la nomina del presidente della Repubblica stamani. Il centrodestra voterà uno dei nomi della rosa già noti, ovvero Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Ma pare che stia c ...

Quirinale, il centrodestra rilancia il nome di Casellati. Centrosinistra sulle barricate Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si misurano sul nome della presidente del Senato Casellati. Il Pd: se passa cade il governo ...

