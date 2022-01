Quirinale, Conte: "Non si candida seconda carica dello Stato senza condividere" (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Secondo il Movimento 5 Stelle non è possibile candidare la seconda carica dello Stato senza previamente discutere, sedersi a un tavolo e condividere una tale candidatura. Siamo a un cortocircuito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Secondo il Movimento 5 Stelle non è possibilere lapreviamente discutere, sedersi a un tavolo euna taletura. Siamo a un cortocircuito ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - pietroraffa : **FLASH -QUIRINALE: CONTE A M5S, 'IO CENTRAVANTI, MA SE NON ARRIVANO PALLE BUONE E' COMPLICATO'- FLASH** = Sto vol… - fattoquotidiano : Grillo telefona in diretta a Mentana: “Con Conte non abbiamo mai parlato di votare Draghi al Quirinale. Sintonia su… - falce_e : RT @LaNotiziaTweet: Pd, M5s e Leu disertano l’incontro con Salvini. #Conte boccia la candidatura della #Casellati: “Non partecipiamo ad att… - PattyEli3 : RT @LaNotiziaTweet: Pd, M5s e Leu disertano l’incontro con Salvini. #Conte boccia la candidatura della #Casellati: “Non partecipiamo ad att… -