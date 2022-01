Prelemi, il dolore di Giulia e Pierpaolo per la scomparsa di un fan: le loro parole (FOTO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condividono lo straziante addio ad un fan: ecco le loro parole Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nelle ultime ore hanno ricevuto la tragica notizia della perdita prematura di un caro fan. Niccolò di soli 18 anni è morto a causa di una polmonite da Covid, come emerge dai tanti commenti che stanno inondando i messaggi rilasciati da Giulia su Twitter e Pierpaolo invece con una stories Instagram. I due ex gieffini hanno condiviso un pensiero per il giovane e per i familiari. Sono davvero tantissimi i fan che si sono uniti al cordoglio condividendo sui propri profili social un pensiero per il giovane scomparso prematuramente. Entrambi sono molto legati ai propri ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 28 gennaio 2022)Salemi ePretelli condividono lo straziante addio ad un fan: ecco leSalemi ePretelli nelle ultime ore hanno ricevuto la tragica notizia della perdita prematura di un caro fan. Niccolò di soli 18 anni è morto a causa di una polmonite da Covid, come emerge dai tanti commenti che stanno inondando i messaggi rilasciati dasu Twitter einvece con una stories Instagram. I due ex gieffini hanno condiviso un pensiero per il giovane e per i familiari. Sono davvero tantissimi i fan che si sono uniti al cordoglio condividendo sui propri profili social un pensiero per il giovane scomparso prematuramente. Entrambi sono molto legati ai propri ...

