Mediaset España perde il suo Fedele Confalonieri

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Alejandro Echevarría lascia la presidenza diExpansiòn, pagina 16. Il presidente di, Alejandro Echevarría, ha informato ieri la società della sua intenzione di lasciare la guida dell’azienda, in coincidenza con la scadenza del suo mandato. Echevarría rimarrà comunque legato al gruppo audiovisivo come presidente onorario.ufficializzerà questo annuncio il prossimo aprile, in coincidenza con lo svolgimento dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti della società. Echevarría è alla presidenza del gruppo, che possiede Telecinco e Cuatro, da 26 anni, dal 1996, quando è entrato nel consiglio di amministrazione rappresentando gli interessi dell’allora Grupo Correo, oggi Vocento. Dopo l’uscita di questa società dalla compagine azionaria di ...