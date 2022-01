Matteo Berrettini deriso da Michele Criscitiello: “Non me ne può fregar di meno. Se lo guardo, mi addormento” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha raggiunto in maniera autoritaria la semifinale degli Australian Open 2022, primo Slam dell’intensa stagione di tennis. Stiamo parlando di uno dei quattro tornei più importanti al mondo (insieme a Wimbledon, Roland Garros e US Open). Una competizione nata nel lontano 1905 e in cui i migliori giocatori della storia sono riusciti a imporsi, una delle manifestazioni più rilevanti dell’anno in ambito sportivo. Il romano è stato il primo italiano a spingersi tra i migliori quattro della kermesse in oltre un secolo e nella nottata ha fronteggiato a viso aperto il fuoriclasse spagnolo Rafael Nadal. Il nostro portacolori ha ceduto con l’onore delle armi, perdendo per 3-1 e dicendo addio ai sogni di gloria sul cemento di Melbourne. Un risultato di rilievo che arriva dopo aver giocato la finale a Wimbledon lo scorso anno e aver raggiunto i ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022)ha raggiunto in maniera autoritaria la semifinale degli Australian Open 2022, primo Slam dell’intensa stagione di tennis. Stiamo parlando di uno dei quattro tornei più importanti al mondo (insieme a Wimbledon, Roland Garros e US Open). Una competizione nata nel lontano 1905 e in cui i migliori giocatori della storia sono riusciti a imporsi, una delle manifestazioni più rilevanti dell’anno in ambito sportivo. Il romano è stato il primo italiano a spingersi tra i migliori quattro della kermesse in oltre un secolo e nella nottata ha fronteggiato a viso aperto il fuoriclasse spagnolo Rafael Nadal. Il nostro portacolori ha ceduto con l’onore delle armi, perdendo per 3-1 e dicendo addio ai sogni di gloria sul cemento di Melbourne. Un risultato di rilievo che arriva dopo aver giocato la finale a Wimbledon lo scorso anno e aver raggiunto i ...

