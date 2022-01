Maria Rita Gismondo | l’annuncio improvviso sulla pandemia | “È la fine”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Milano, 26 gennaio 2022 - Dopo due anni in cui combattiamo, ogni giorno, contro il Coronavirus, sembrano spuntare segnali positivi su una possibiledella. Ma è davvero così o ci stiamo illudendo? "Ritengo altamente probabile che sia vero che siamo alladella" di Covid-19, ha detto all'Adnkrons Salute, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. "Andiamo verso questa direzione, ce lo dice Omicron", variante di Sars-CoV-2 molto più contagiosa, ma ritenuta meno 'cattiva', "e quindi speriamo che questa tendenza venga confermata nel tempo". Poi, una precisazione d'obbligo: "Ovviamente per esserne sicuri dobbiamo aspettare - perché è ...

Advertising

Adnkronos : 'Andiamo verso la fine della pandemia, ce lo dice #Omicron': le parole di Maria Rita Gismondo. #Covid. - maxmanni68 : @MaritaMirante ??????????????Buon pranzo Maria Rita e tutti - thelondonboys47 : RT @dukana2: #Massondrangheta ??operazione #Alibante: la #Cassazione manda in carcere l'avvocata Maria Rita Bagalà ?? - CosimoSpagnuol : RT @dukana2: #Massondrangheta ??operazione #Alibante: la #Cassazione manda in carcere l'avvocata Maria Rita Bagalà ?? - Roby08630520 : #PresidenzaDellaRepubblicaL’enfasi catastrofista ha creato dei danni irreparabili. Ed è proprio Maria Rita Gismondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Rita

Panorama

... Paola Rosaria Barbuto; Orlando Nisticò; Adelina Angotti; Ivan L'Arocca; Ubaldo Errigo;... Carolina Ritrovato; Luciano Paparazzo; Pietro Folino; Gianmarco Plastino; Maurizio Rafele;......Barbuto Franco Basile Giuseppe CardamoneCavallaro Antonio Celi Rocco Cristallo Giuseppe CurcioTeresa De Masi Teresa Di MartinoUbaldo Errigo Pietro Folino Ferdinando GrecoLa ...Coniuge Maria Rita Bagalà già colpita da .... Accuse sempre respinte dall'indagata. Per gli inquirenti, il marito Andrea Giunti, non solo era a conoscenza dei fatti, ma amministrativa in prima persona ...Entra in carcere Maria Rita Bagalà, avvocato di Aosta, indagata nell'ambito dell'inchiesta Alibante della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il s ...