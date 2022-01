LIVE Sci alpino, Seconda Prova Garmisch 2022 in DIRETTA: ultimo test per Brignone, Curtoni e le Delago (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica della Coppa del Mondo – I precedenti delle azzurre a Garmisch – La cronaca della prima Prova disputata ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda, ed ultima, Prova della discesa di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Sulla pista denominata “Kandahar” vedremo di nuovo in azione le protagoniste della velocità per andare a studiare nel dettaglio le linee in vista della gara che si disputerà domani a partire dalle ore 11.30. Per quanto visto nel primo allenamento di ieri le atlete hanno preferito non forzare al massimo, con diverse “big” che hanno scelto di ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa classifica della Coppa del Mondo – I precedenti delle azzurre a– La cronaca della primadisputata ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella, ed ultima,della discesa di-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-. Sulla pista denominata “Kandahar” vedremo di nuovo in azione le protagoniste della velocità per andare a studiare nel dettaglio le linee in vista della gara che si disputerà domani a partire dalle ore 11.30. Per quanto visto nel primo allenamento di ieri le atlete hanno preferito non forzare al massimo, con diverse “big” che hanno scelto di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Suter precede Weidle italiane attardate - #alpino #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: si parte alle 11.30 con Brignone Curtoni e le Delago -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen, vince Strasser! Quinto Vinatzer, fuori Razzol… - infoitsport : LIVE – SCI ALPINO, SLALOM MASCHILE Schladming 2022: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen, vince Strasser! Quinto Vinatzer, fuori Razzol… -