LIVE Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 3-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo conduce il 4° set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD ALTRA CHANCE Nadal!!!!! Diritto in rete dell’azzurro che paga le fatiche precedenti. 40-40 CHE DIFESA DI Berrettini!!!! PUNTO PAZZESCO GIOCATO DALL’AZZURRO CHE GESTISCE LE ACCELERAZIONI DI Nadal CHE CON IL ROVESCIO DIAGONALE NON TROVA IL CAMPO 30-40 SANGUINOSO ERRORE DI DIRITTO E SETTIMA PALLA BREAK Nadal, LA PRIMA DEL SET!!!! PUNTO IMPORTANTISSIMO ADESSO 30-30 Nadal inchioda l’avversario sulla riga da fondo e trova il diritto vincente: punti cruciali del match. 30-15 FORTUNATO Berrettini CON LA VOLÈE!!! L’azzurro spinge con due accelerazioni di diritto e chiude a volo. 15-15 Dopo 23 punti, Nadal torna a fare un punto in risposta. 15-0 Ace di Berrettini. 3-4 SUL NASTRO IL ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD ALTRA CHANCE!!!!! Diritto in rete dell’azzurro che paga le fatiche precedenti. 40-40 CHE DIFESA DI!!!! PUNTO PAZZESCO GIOCATO DALL’AZZURRO CHE GESTISCE LE ACCELERAZIONI DICHE CON IL ROVESCIO DIAGONALE NON TROVA IL CAMPO 30-40 SANGUINOSO ERRORE DI DIRITTO E SETTIMA PALLA BREAK, LA PRIMA DEL SET!!!! PUNTO IMPORTANTISSIMO ADESSO 30-30inchioda l’avversario sulla riga da fondo e trova il diritto vincente: punti cruciali del match. 30-15 FORTUNATOCON LA VOLÈE!!! L’azzurro spinge con due accelerazioni di diritto e chiude a volo. 15-15 Dopo 23 punti,torna a fare un punto in risposta. 15-0 Ace di. 3-4 SUL NASTRO IL ...

