La grinta di Nadal | la delusione di Berrettini | il match in un minuto

Triple_FCIM : RT @AnfetaMilan: @Triple_FCIM Diciamo che Djokovic ha la forza e la precisione di Rachmaninov, Nadal ha la passione e grinta di Beethoven,… - AnfetaMilan : @Triple_FCIM Diciamo che Djokovic ha la forza e la precisione di Rachmaninov, Nadal ha la passione e grinta di Beet… - faustikorockit : @antogar78 Ahahahahah, dai su... ma siate più ragionevoli. Non è che Nadal ne ha vinti 20 di Slam x caso. È un camp… - mimmettin : Dieci anni fa del tennis di Nadal mi aveva colpito la forza, la tenacia e la grinta che mette in tutte le palle gio… - Skipsnack : #berrettininadal quarto set. #Berrettini gioca bene e tiene agile il servizio! #Nadal è stanco, forza la risposta,… -

Nella semifinale degli Australian Open di tennis, Rafabatte Matteo Berrettini 6 - 3 6 - 2 3 - 6 6 - 3 e vola in finale. Guarda le foto più belle del match... è stato sconfitto in quattro set da Rafael: 6 - 3 6 - 2 3 - 6 6 - 3 il punteggio a favore del campione spagnolo. Il campo della Rod Laver Arena ha esaltato lae l'esperienza di Rafa. ...Berrettini-Nadal finisce 1-3 (3-6/2-6/6-3/3-6). Il sogno di Matteo si spegne in semifinale degli Australian Open. Rafa gioca da Rafa e domina il match nei primi due set, che ...Berrettini-Nadal finisce 1-3 (3-6/2-6/6-3/3-6). Il sogno di Matteo si spegne in semifinale degli Australian Open. Rafa gioca da Rafa e domina il match ...