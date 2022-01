La Corea del Nord conferma gli ultimi test missilistici (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Corea del Nord conferma l’esecuzione degli ultimi test missilistici. Dall’inizio del 2022, Pyongyang ha condotto sei test missilistici, testando sia missili da crociera a lungo raggio che missili balistici a corto raggio. La conferma dei test è giunta mentre il leader Kim Jong-un era in visita ad una fabbrica di munizioni. La Corea del Leggi su periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladell’esecuzione degli. Dall’inizio del 2022, Pyongyang ha condotto seiando sia missili da crociera a lungo raggio che missili balistici a corto raggio. Ladeiè giunta mentre il leader Kim Jong-un era in visita ad una fabbrica di munizioni. Ladel

Advertising

SStef_III : @ilgiornale Se i ‘democratici’ stati europei impongono un siero sperimentale a tutti i loro cittadini e negano loro… - Billa42_ : La Corea del Nord conferma gli ultimi test missilistici - NicolKookie97 : RT @italianarmyfam_: ?? Secondo i dati di Tatler Asia, i BTS sono stati la 'Best Ad Star' in Corea del Sud, guadagnando quasi 55 MILIONI di… - rubinos099 : @Cecco1791 @dancanti @radiosilvana @WaldoVanVerhoek Tu vai in corea del nord? Ti trovo bene coi dittatori. - scenery_as_ : RT @italianarmyfam_: ?? Secondo i dati di Tatler Asia, i BTS sono stati la 'Best Ad Star' in Corea del Sud, guadagnando quasi 55 MILIONI di… -