"La Casellati non ha più l'autorevolezza per fare la presidente del Senato". Muroni: "Deve dimettersi, non ha altra scelta" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha più l'autorevolezza per fare la presidente del Senato. Rossella Muroni, deputata di FacciamoEco, chiede così le dimissioni di Casellati, dopo la debacle di oggi alla Camera durante la quinta votazione (leggi l'articolo). "Si è prestata a un'operazione di conta, non è una cosa dignitosa. Ha dimostrato di non essere all'altezza né della Presidenza della Repubblica né di quella del Senato". La parlamentare, ex presidente di Legambiente, boccia anche la decisione di sedersi al fianco di Roberto Fico durante lo spoglio: "Ennesima sgrammaticatura istituzionale". Perché avete chiesto le dimissioni della presidente del Senato? Si è prestata a un'operazione di ...

