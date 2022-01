Incastrati 2: Netflix ha confermato la seconda stagione della serie con Ficarra e Picone (Di venerdì 28 gennaio 2022) La seconda stagione di Incastrati è stata confermata direttamente da Netflix attraverso i propri profili social. Dopo l'enorme successo della prima stagione (disponibile in streaming sulla piattaforma dal 1° gennaio 2022), è arrivata finalmente la notizia che tutti i fan aspettavano. Incastrati 2 sarà realizzata grazie al lavoro di Ficarra e Picone, duo comico siciliano che ha il ruolo di protagonisti, registi e autori della serie. Scopriamo quindi tutti i dettagli che si conoscono per il momento in merito ai nuovi episodi di questo titolo. Di cosa parlerà Incastrati 2? La prima stagione di Incastrati è stato un vero successo in Italia, infatti il ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladiè stata confermata direttamente daattraverso i propri profili social. Dopo l'enorme successoprima(disponibile in streaming sulla piattaforma dal 1° gennaio 2022), è arrivata finalmente la notizia che tutti i fan aspettavano.2 sarà realizzata grazie al lavoro di, duo comico siciliano che ha il ruolo di protagonisti, registi e autori. Scopriamo quindi tutti i dettagli che si conoscono per il momento in merito ai nuovi episodi di questo titolo. Di cosa parlerà2? La primadiè stato un vero successo in Italia, infatti il ...

