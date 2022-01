“Ho bisogno di aiuto”. Manila Nazzaro, problemi al GF Vip: in confessionale chiede l’intervento degli autori (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ancora momenti concitati al ‘GF Vip’ e ad essere stata protagonista di un altro episodio spiacevole Manila Nazzaro, a poco dalla diretta del 28 gennaio. C’è davvero preoccupazione da parte dei suoi fan, che non riescono a capire le origini di questo problema che sta attanagliando da giorni la concorrente. E stavolta lei ha deciso di chiedere ufficialmente aiuto agli autori, nella speranza di risolvere quanto prima questa inaspettata situazione. E sta cercando una soluzione prima dell’appuntamento con Signorini. Nelle scorse ore Manila Nazzaro si è infuriata invece per Soleil Sorge. “Veramente stro* e se lo dico io. Le voglio bene ma è stata str*”, ha detto la cantante. “Si sono alzati tutti ad un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. – ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ancora momenti concitati al ‘GF Vip’ e ad essere stata protagonista di un altro episodio spiacevole, a poco dalla diretta del 28 gennaio. C’è davvero preoccupazione da parte dei suoi fan, che non riescono a capire le origini di questo problema che sta attanagliando da giorni la concorrente. E stavolta lei ha deciso dire ufficialmenteagli, nella speranza di risolvere quanto prima questa inaspettata situazione. E sta cercando una soluzione prima dell’appuntamento con Signorini. Nelle scorse oresi è infuriata invece per Soleil Sorge. “Veramente stro* e se lo dico io. Le voglio bene ma è stata str*”, ha detto la cantante. “Si sono alzati tutti ad un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. – ha ...

Ultime Notizie dalla rete : bisogno aiuto Solidarietà Coldiretti per le famiglie bisognose di Guastalla Grazie all'aiuto di tutti questo progetto sostiene chi ha più bisogno ed anche chi qui trova un sistema di relazioni e condivisioni". Sono stati consegnati 200 kg di prodotti 100% Made in Italy, ...

Un cortometraggio per non cadere nelle trappole della Rete ... ma che le istituzioni sono al loro fianco, pronte ad intervenire in caso di bisogno. Il video, ... Per questo invitiamo i ragazzi ad aprirsi e a chiedere aiuto. Quella solitudine che si nasconde dietro ...

"Soli, chiusi in casa con genitori spaventati. I nostri adolescenti hanno bisogno di aiuto" varesenews.it La Npc sostiene la Banca delle Visite Onlus sia a carattere divulgativo che per la raccolta fondi RIETI - La Npc Rieti Pallacanestro è orgogliosa di poter annunciare di aver sottoscritto una collaborazione con la Fondazione Banca delle Visite Onlus attraverso la quale il ...

Solidarietà Coldiretti per le famiglie bisognose di Guastalla Continua l’azione solidale di Coldiretti Reggio Emilia nei confronti delle famiglie più bisognose grazie ai produttori agricoli associati che hanno risposto all’allarme sociale, ancora in essere, che ...

